L'Empoli ritrova il successo: battuto il Sassuolo 3-0

L' Empoli torna a vincere dopo oltre due mesi. Vittima designata un Sassuolo irriconoscibile, alla seconda sconfitta consecutiva. Toscani che tornano a non prendere gol, non accadeva dalla terza giornata di campionato. Questa è la strada giusta per la salvezza, anche se la concorrenza è molto agguerrita. Krunic, Acquah e Farias firmano il successo. Con due fiammate in tre minuti gli azzurri scuotono un primo tempo fino a quel momento soporifero. Squadre lente e compassate, ma la velocità in ripartenza della squadra di Iachini si è rivelata determinante. Bene Farias e Caputo, Boga il più pericoloso dei romagnoli. In tre minuti l' Empoli risolve la prima frazione e porta la sfida coi neroverdi sul binario giusto. Dopo la clamorosa traversa, al 22', su assist arretrato in mezzo di Di Lorenzo, Krunic sale ancora in cattedra con un'azione da applausi a scena aperta. Corre il minuto 34 quando il bosniaco sì fa protagonista di una giocata che farà parlare: riceve palla a metà campo da Bennacer e s'invola in una cavalcata solitaria e trionfale che lo porta a saltare in diagonale tutta la difesa del Sassuolo, poi davanti a Consigli lo taglia fuori e lo batte con un tocco sotto morbidissimo che fa scoppiare il Castellani.



Nessuna reazione da parte della squadra di De Zerbi e, anzi, dopo qualche minuto arriva il raddoppio. Al 37' ancora Empoli. Farias da destra scende quasi sul fondo e mette in mezzo per Acquah che di piatto trova l'angolino lontano su cui Consigli non può nulla. Quattro gol stagionali per Krunic, il primo per Acquah. Nel secondo tempo De Zerbi prova a cambiare qualcosa inserendo subito Berardi e Bourabia, ma l' Empoli a questo punto non deve altro che aspettare e pungere in ripartenza. E infatti al quarto d'ora Bennacer lancia in velocità Farias che salta in velocità Peluso e poi supera sotto le gambe Consigli. Terzo gol per gli azzurri che di fatto chiudono la pratica. Iachini quindi fa tornare in campo La Gumina, per una standing ovation del sostituto Farias. Una delle poche conclusioni del Sassuolo porta la firma di Locatelli: il suo tiro al 28' è ben parato dall'esordiente Dragowski. Ma la gara ha ben poco altro da dire, se non da segnalare gli applausi anche per Acquah, migliore in campo, e per Krunic, prestazione sontuosa la sua. Nel Sassuolo Berardi gioca solo la ripresa, ma si fa notare solo per un'ammonizione. Oggi troppo poco la squadra di De Zerbi, molti arrabbiato a fine gara.

