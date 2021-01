Empoli, contatti con un positivo al Covid: tre giocatori e Dionisi in isolamento a Napoli

L'Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori dell'Empoli (Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello, Szymon Zurkowski), l'allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio.

L'isolamento è stato ordinato dal Ministero della Salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lamezia a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto.

Questo il comunicato ufficiale dell'Empoli:

“Empoli FC comunica che i calciatori Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello. Szymon Zurkowski, il tecnico Alessio Dionisi e un componente dello staff sono stati posti in quarantena dall’Asl Napoli 1 nell’hotel dove la squadra ha soggiornato dalla serata di ieri.

La quarantena si è resa necessario su segnalazione del ministero della salute in quanto i cinque, sul volo Lamezia-Bolgona di lunedì 4 gennaio, sono stati a stretto contatto con una persona risultata positiva e presente sul volo. Empoli FC tiene a precisare che i cinque, come l’intero il gruppo squadra è stato sottoposto, dopo il volo precedentemente citato, a quattro cicli di tamponi, l’ultimo dei quali questa mattina, che hanno dato tutti esito negativo.

Come da indicazione ministeriali, i tre calciatori, il tecnico e il membro dello staff dovranno rimanere in quarantena fino a domani, giovedì 14 gennaio, quando scadranno i dieci giorni dal contatto e faranno regolarmente rientro ad Empoli”.

