Empoli-Lecce, ipotesi spostamento di un quarto d'ora: principio di incendio nello spogliatoio del Castellani

Principio di incendio nello spogliatoio dell'Empoli allo stadio Castellani a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo del lunedì contro il Lecce, in programma alle 18.30. I vigili del fuoco si sono attivati immediatamente per far rientrare l'emergenza e per spegnere l'incendio causato probabilmente da un cortocircuito. Estintori e idranti hanno evitato il peggio. Alle 17.30 la situazione era già più tranquilla ma a un'ora dal fischio d'inizio resta in piedi l'ipotesi di un posticipo di qualche minuto, probabilmente di un quarto d'ora: ipotesi fischio d'inizio alle 18.45.

Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali

Intanto sono state diramate le formazioni ufficiali di Zanetti e Baroni. C'è la sorpresa Banda nei salentini, in attacco insieme a Colombo e Strefezza. Baldanzi alle spalle di Caputo e Piccoli.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni