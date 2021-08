Empoli-Lazio, le probabili formazioni di Andreazzoli e Sarri

Giovedì 19 Agosto 2021, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 13:07

Alle 20:45 di sabato, la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo per la prima volta in una gara ufficiale: l'inizio del campionato di Serie A, che la vedrà impegnata contro il passato del tecnico toscano, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, lui, invece, una vecchia conoscenza della Capitale, contro cui i biancocelesti hanno vinto la Coppa Italia nel derby con la Roma del 26 maggio 2013. Tra indice di liquidità e mercato bloccato, l'allenatore ex Napoli e Juventus potrebbe avere qualche problema di formazione, ma l'appuntamento è troppo importante per arrivare impreparati. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Lazio.

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

Tornata in A grazie alla super cavalcata guidata da Alessio Dionisi, l'Empoli per la prima partita contro la Lazio avrà a disposizione l'intera rosa. Davanti al portiere Vicario, Andreazzoli potrebbe schierare in difesa Ismajli e Simone Romagnoli, con Stojanovic terzino destro e Marchizza a sinistra. Zurkowski, in vantaggio su Bandinelli, e Ricci faranno da mezzala al playmaker Stulac. In attacco, invece, il tecnico potrebbe mettere Mancuso e Cutrone, favorito nel ballottaggio con La Mantia, con Bajrami trequartista alle loro spalle.

Per quanto riguarda i biancocelesti, Sarri opterà per il classico 4-3-3, e l'unico indisponibile dovrebbe essere Adekanye. I dubbi sono soprattutto in porta, con Reina più avanti rispetto a Strakosha per un posto da titolare. A guidare la difesa, invece, ci saranno Luiz Felipe e Acerbi, con Marusic e Hysaj come esterni bassi. Per il centrocampo, il toscano avrebbe pensato a Lucas Leiva in cabina di regia, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno da mezzali. Al centro dell'attacco, il bomber della casa: Ciro Immobile, supportato da Felipe Anderson e il gioiellino Raul Moro, preferito a Correa, vicino all'addio con la Lazio.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.