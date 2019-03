Empoli, esonerato Iachini, torna in panchina Andreazzoli

Costa cara la sconfitta contro la Roma. L'Empoli ha richiamato in panchina Aurelio Andreazzoli e ha esonerato Giuseppe Iachini, che era subentrato in questa stagione proprio all'ex tecnico della Roma. a società ancora non ha ufficializzato la decisione ma sarebbe questione di ore se non di minuti. Determinante la sconfitta di Roma lunedì sera con i giallorossi, con il club che non ha voluto attendere il decisivo scontro diretto col Frosinone in programma domenica al 'Castellanì. Il rendimento della squadra di Iachini nelle ultime giornate è andato piano piano rallentando. Ultimo aggiornamento: 12:28





