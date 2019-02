Empoli, Iachini: «Abbiamo identità ma i risultati non arrivano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risultati non arrivano, ma i numeri giocano a favore dell'Empoli di Beppe Iachini che, alla vigilia dell'anticipo contro la Lazio, propone una statistica. «Per curiosità - spiega il tecnico azzurro - mi sono fatto raccogliere dei dati. Emerge che siamo l'ottava squadra per pericolosità offensiva e per quello che creiamo. Abbiamo un'identità, lo facciamo sia in casa che fuori. In diverse circostanze abbiamo messo dentro la partita degli errori che danno una percezione diversa di quello che facciamo. Quando non porti a casa quello che meriti è normale che si facciano delle valutazioni». La preoccupazione di Iachini è quella di non creare tensioni al suo giovane e inesperto gruppo. «La strada da percorrere è quella del non creare pressione ulteriore sui ragazzi, per molti di loro è la prima esperienza in serie A. È la prima volta anche per me, di solito le mie squadre non prendono gol. Non possiamo abbandonare la filosofia di gioco che abbiamo sposato». Sulla sfida dell'Olimpico: «La Lazio è una delle squadre più forti di questo campionato. È una squadra che ha grande abilità, forse la più tecnica del campionato dopo la Juventus. Dovremo essere bravi a non portarli dentro l'area di rigore, hanno un'organizzazione di gioco e di squadra importantissima. Inzaghi conosce bene la sua squadra ed è preparato, sanno indirizzare la partita. Dovremo essere perfetti, senza rinunciare a voler fare le nostre cose. Se in serie A sei remissivo non porti a casa niente. Continuiamo a credere in quello che facciamo senza guardare gli altri». Sui tanti nuovi arrivi: «Non possiamo pretendere che in quattro giorni possano apprendere tutti i nostri concetti. I ragazzi si stanno inserendo bene, proveremo a valutare anche altre situazioni tattiche perché i giocatori ce lo consentono».