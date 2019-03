Andreazzoli torna con un successo: l'Empoli supera il Frosinone 2-1

L'Empoli vince una partita fondamentale per la corsa verso la salvezza battendo il Frosinone 2-1 al 'Castellanì. La cura Andreazzoli si fa subito sentire: il successo arriva dopo tre giornate. Tre punti pesantissimi che permettono di scavalcare nuovamente il Bologna (vincente ieri a Torino) e restare momentaneamente fuori dalla zona rossa. Decidono il match le reti nel primo tempo di Caputo e Pajac, debuttante dal primo minuto al posto di Pasqual. Una delle modifiche apportate dal tecnico rientrante dopo l'esonero di Iachini: le altre sono state Traoré per Acquah e Maietta per Veseli. Nella ripresa il Frosinone ha provato a mettere in difficoltà i padroni di casa trovando il gol con Valzania al 25', ma nell'assalto finale l'Empoli resiste soffrendo. Per la formazione allenata da Baroni è il secondo ko consecutivo: il Frosinone ora si ritrova a meno 8 punti proprio dall'Empoli, meno 7 dal Bologna. Il primo tempo è stato assolutamente dominato dalla squadra di Andreazzoli. Frosinone in totale balia dell'avversario: i laziali scelgono di difendersi e, in pratica, non scendono in campo mentre gli azzurri prendono il sopravvento palla al piede e trovano le due reti.



La svolta al 15' quando Paganini sembra fermare Farias in area, Massa fa proseguire ma dopo due minuti viene richiamato dal Var. C'è uno sgambetto che atterra Farias in area: da questo fallo deriva il rigore poi trasformato da Caputo. Il quale poco dopo sfiora il raddoppio: bravissimo Sportiello a rispondere alla conclusione del capocannoniere azzurro. Al 37' ancora un errore di Paganini che lascia libero Pajac di concludere in area di rigore dopo un'azione insistita. Lo stesso Paganini prova a farsi perdonare tentando una rovesciata in area nel finale di primo tempo che comunque si conclude sul 2-0 nonostante una grande opportunità di dare il tris con Farias, bloccato da un grande riflesso di Sportiello. Al 12' della ripresa, in contropiede e servito da Caputo, ancora Farias ha la palla del 3-0 ma spara alto. Al 25' il Frosinone accorcia le distanze grazie al neo entrato Valzania: destro di controbalzo dentro l'area di Ciofani a incrociare sul quale Dragowski ci arriva, ma non può nulla sul tap in ravvicinato del canarino. Dopo il gol il Frosinone si riorganizza cercando il pareggio fino alla fine, mettendo paura agli azzurri: Baroni ci crede e getta nella mischia anche l'ultimo attaccante a disposizione, Federico Dionisi. L'Empoli si difende, soffre e porta a casa una vittoria preziosa. Azzurri che vedono adesso un pò di luce, per il Frosinone adesso si fa davvero dura.

