Empire, Carradori: «La mia squadra è pronta per la svolta»

L'imperativo è cambiare passo in casa Empire: dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo, la compagine di Daniele Carradori vuole uscire dal baratro e ritrovare il sorriso. Nelle prime due uscite, sebbene i risultati non siano stati confortanti, gli aspetti positivi non sono di certo mancati per il tecnico: «Di sicuro non cambia l'opinione che ho dei miei ragazzi verso cui ho grande fiducia e che, continuo a dire, hanno grandi potenzialità». Carradori si è rimboccato le maniche ed è pronto a trovare la quadratura del cerchio già a partire dalla prossima trasferta di Civitavecchia in casa dell'Evergreen: «Potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire, come lo sarebbe qualsiasi altra gara visto che noi dobbiamo scendere in campo per giocarcela sempre, contro chiunque. Ci vuole tempo, soprattutto per un gruppo come il mio che sta approcciando ora al calcio a 11 a differenza magari delle realtà che abbiamo affrontato precedentemente».

Ultimo aggiornamento: 18:12

