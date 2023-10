Emil Roback, scomparso l'attaccante del Milan. «Non lo vediamo da 14 giorni». Gioca in prestito in Svezia

Emil Roback è scomparso. Il giovane attaccante di proprietà del Milan, ma in prestito al Norrkoping, club della massima serie svedese, non si presenta al campo di allenamento da oltre due settimane.

L'allarme è stato lanciato dal direttore sportivo Tony Martinsson: «Voglio sapere che sta bene», ha detto al Norrköping Tidningar, «è preoccupante il fatto che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare.

Ho provato a parlargli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire dal momento che non lo vediamo da 14 giorni».

Per ora comunque l'allarme sarebbe solamente sportivo, con il giocatore che rifiuta di allenarsi, anche se non è ancora chiaro il motivo. Il Milan, che lo aveva prelevato dal Hammarby nel 2020, è in contatto con l'agente e nelle prossime ore dovrebbe avvenire un incontro chiarificatore tra le parti.