Europa League, Emery alla vigilia della finale: «Orgogliosi di quanto fatto sino a qui. United favorito, ma nei 90 minuti cambia tutto»

Vigilia della finale di Europa League anche in casa Villareal, che dopo aver terminato con una sconfitta il campionato in casa del Real Madrid, domani oltre alla coppa si gioca anche un posto in Champions League contro il Manchester United. In conferenza stampa è intervenuto l'allenatore del sottomarini gialli, che questa coppa la conosce molto bene per averla vinta 3 volte consecutive sulla panchina del Siviglia tra il 2014 e il 2016.

L'IMPORTANZA DI QUESTA FINALE - "Siamo orgogliosi di aver fatto un bel lavoro, ma ora abbiamo la responsabilità di fare un passo in più. Dobbiamo divertirci nel giocare questa fiinale, ma pensando sempre che possiamo anche vincerla. L'abbiamo meritata e dobbiamo fare il massimo per mettere in campo la migliore versione di noi stessi".

MANCHESTER FAVORITO? - "È sicuramente un realtà. Adesso però siamo tutti nella stessa situazione, siamo emtranbi candidati credibili a vincere la coppa. Loro hanno i miglior giocatori, hanno esperienza e hanno una tradizione europea. Noi abbiamo una storia più recente ma molto forte e credibile per proclamarci i migliori in quetso momento. Domani avremo la possibilità per dimostrare le nostre qualità."

CHUKWUEZE E FOYTH IN DUBBIO - "Samuel non sarà della partità, mentre Juan è a disposizione"

COME SI BATTE LO UNITED? "Con la nostra personalità, e imponendoci in alcune parti del match cercando di non soffrire difensivamente la loro grande qualità."

PRIMA FINALE DA SFAVORITO - "Ogni finale ha una storia a sè. In una sono partito da favorito, in un altra no. Il fatto di essere favorito è sempre un qualcosa cheriguarda il prepartita. Nei novanta minuti però è tutto diverso. Abbiamo analizzato il nostro avversario e avremo le nostre possibilità per batterlo".

90 MINUTI PER SCRIVERE IL FUTURO - "Quello è il primo ostacolo da superare domani. Non pensare a ciò che succederà dopo. Dobbiamo stare focalizzati e totalmente concentrati su quello che faremo domani. È questa la nostra responsabilità. Possiamo controllare il gioco, le emozioni, la fluidità nel campo. Poi c'è quello che accade dopo, ma non possiamo controllarlo.

MAGUIRE IN DUBBIO - "Il Manchester ha la rosa per supplire anche alle assenze importanti. Noi li rispettiamo come club, rispettiamo i giocatori e l'allenatore, ma siamo qui per lavorare e per superar l'ostacolo. Siamo qui per guadagnarci il loro rispetto e per renderci un avversario credibile in campo".

QUALCOSA DA DIMOSTRARE AL PUBBLICO INGLESE? - "No. Sento solo gli obblighi nei confronti del Villareal, l'obbligo di difendere questo progetto, il lavoro del presidente e di tutti quelli che stanno contribuendo. Non ho nessuna rivalità con alcun club inglese, ma sono solo orgoglio di stare al Villareal e di potermi giocare questa finale."

