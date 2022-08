Eleven Sports, tutte le offerte: oltre tremila eventi live. Diventerà la "casa" del basket

Oltre tremila eventi live. Eleven Sports garantirà ai suoi abbonati l’ offerta di contenuti più ricca di sempre . Con l’aggiudicazione del Pacchetto Pay dei diritti audiovisivi della LBA per le prossime tre stagioni, Eleven diventa a tutti gli effetti la casa del Basket in Italia. Su elevensports.com, infatti, gli appassionati potranno accedere a una ricca offerta di contenuti integrata con tutte le partite del campionato di serie A, la Final Eight di Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e i grandi eventi europei e internazionali, con tutte le partite di Eurolega ed Eurocup e i più importanti eventi FIBA per squadre nazionali, tra cui Eurobasket 2022 e i Mondiali 2023. Agosto e settembre saranno mesi carichi di adrenalina per l’Italbasket, prima impegnata nelle gare di qualificazione al Mondiale 2023, poi attesa al grande appuntamento con l’Eurobasket, di cui Eleven trasmetterà tutte e 76 le gare dal 1° al 18 settembre. Gli azzurri giocheranno nella prima fase al Mediolanum Forum nelle partite del gruppo C contro Estonia, Ucraina, Gran Bretagna, Croazia e soprattutto la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Inoltre, il 2 ottobre scatterà il campionato di LBA: 240 partite di regular season e i successivi llayoff ci diranno se qualcuno riuscirà a scalzare dal trono d’Italia l’Olimpia Milano, che insieme alla Virtus Bologna rappresenterà l’Italia in Eurolega. Spettacolo assicurato anche in Eurocup, con ben tre squadre italiane ai nastri di partenza, ovvero Venezia, Trento e Brescia. Nell’offerta pay si conferma anche la trasmissione di tutte le partite del campionato di C.

Le altre offerte

Non solo basket. Da settembre anche il Peroni Top10, il massimo campionato italiano di rugby. Tutta la stagione regolare in diretta su Eleven Sports, oltre a un appuntamento settimanale con il rugby femminile. Infine, anche la Jupiler Pro League (il massimo campionato belga), il calcio femminile con la serie B italiana, il grande fighting con tutti gli eventi del circuito One Championship, il football americano con la Italian Football League e la European League of Football, la vela con tutte le gare del Sail GP, il golf con tutti i tornei del nuovo circuito internazionale LIV Golf, la pallamano con la Serie A1 maschile e femminile, la Champions e la Bundesliga e molto altro. A oggi Eleven è fruibile su desktop e tramite app su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV (Android e Samsung), oltre che tramite Chromecast e app per Amazon Fire TV Stick. A partire dal 1° agosto sarà possibile acquistare un abbonamento mensile al costo di 9.99 euro al mese o un pass stagionale a 89.99 euro valido fino al 30 giugno 2023. E per premiare i suoi clienti più fedeli, Eleven ha deciso di tutelare gli utenti attualmente attivi mantenendo il loro prezzo bloccato fino a eventuale disdetta.