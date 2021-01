El Shaarawy, ora è ufficiale il ritorno alla Roma. «Questi colori mi sono entrati»

Ora è ufficiale. L'annuncio con tanto di foto: Pinto con El Shaarawy, con Stephan di nuovo in giallorosso. El Shaarawy torna dunque a essere un calciatore della Roma esattamente 5 anni dopo il suo primo gol in giallorosso, segnato nella sua gara d’esordio contro il Frosinone allo Stadio Olimpico. La sua gioia. "Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">“Non sarà un Addio” ME SEI MANCATA ! <a href="https://twitter.com/OfficialASRoma?ref_src=twsrc%5Etfw">@OfficialASRoma</a> <a href="https://t.co/LLHbtkNmLB">pic.twitter.com/LLHbtkNmLB</a></p>— Stephan El Shaarawy (@OfficialEl92) <a href="https://twitter.com/OfficialEl92/status/1355537696173813763?ref_src=twsrc%5Etfw">January 30, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva del Club Tiago Pinto.

Ultimo aggiornamento: 16:35

