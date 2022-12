El Shaarawy non ha dubbi su Mourinho: «Il Portogallo? No, è l'allenatore della Roma»

Anche ieri sera, nell'amichevole vinta contro il Casa Pia, tutte le attenzioni dei media locali erano rivolte a José Mourinho. Che continua a non rilasciare dichiarazioni, alimentando voci su un possibile futuro come ct della nazionale portoghese che la Roma, off the record, ha già provveduto a smentire. Ieri si è unito anche El Shaarawy, che ha regalato il punto di vista dello spogliatoio giallorosso sulla questione sia ai media italiani che a quelli lusitani: «Con lui non abbiamo mai parlato di questa possibilità, pensiamo che il tecnico sia molto concentrato sulla Roma, sugli obiettivi che abbiamo, sul fare bene qui come lo siamo tutti, come sempre del resto. E' sempre presente, in ogni situazione. Anche da come ci parla nello spogliatoio, nella partita, nel darci le indicazioni giuste. Lo vediamo sereno, lui è una persona di cuore, istintivo, per cui l'importante per lui adesso penso sia la Roma. E tutti noi ci auguriamo che possa rimanere qui a lungo».