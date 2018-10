Eintracht-Lazio, le pagelle: Basta, che errore. Sergej non si vede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTO 5Sul primo gol poteva tentare un’uscita, sugli altri non può fare nient’altro che vedere il pallone entrare. Evita che il passivo diventi più pesante.LUIZ FELIPE 5Uno dei pochi ad impegnarsi, fra i meno peggio ma non basta anche perché pure lui ogni tanto si distrae.ACERBI 4Irriconoscibile rispetto alle prime uscite. Il derby l’ha segnato e buttato giù. Entra floscio su Haller, manca il pallone e da il la alla ripartenza del terzo gol dell’Eintracht. Distratto e confuso fino al termine della gara.WALLACE 4Dopo Basta, il peggiore. Il secondo gol è tutto sulle sue spalle, perde il primo pallone, poi passeggia in area e si accorge all’ultimo che poteva raggiungere Kostic, l’autore del 2-1.BASTA 3Atteggiamento inqualificabile. Rimedia due gialli in nove minuti, il secondo inutile ed evitabile a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Lascia la squadra in dieci per l’intera ripresa.PAROLO 5,5Segna il momentaneo pareggio, corre e si danna per tutto il campo, anche in dieci. Poi distrutto, cala vistosamente.LEIVA 4Imbarazzante. La prima brutta figura da quando è a Roma. Stecca completamente la gara, per non parlare della dormita che si fa su Da Costa in occasione del primo gol.MILINKOVIC SAVIC 4Irriverente e fin troppo superficiale. Se continua così e non si dà una svegliata, Lotito avrà di che rammaricarsi per i tanti soldi a cui ha rinunciato pur di trattenerlo.DURMISI NGBrutto infortunio.CORREA 4Parte bene, è brillanta, dà l’assist per Parolo, ma vanifica tutto, finendo malissimo la sua gara con un fallo da dietro scriteriato. Espulso e Lazio in nove.IMMOBILE 5Tanto movimento, un paio di tiri ma è tutto inutile. Forse su di lui c’era un rigore nella ripresa. Rimedia un giallo nel finaleLULIC 5Rileva Durmisi, ma non entra mai in partita anzi commette troppi, troppi errori.BERISHA 5Fa il suo debutto assoluto in una serata nefasta. Si impegna tanto, corre, ma si vede che è ancora un po’ in ritardo.LUIS ALBERTO NGSostituisce Leiva a un quarto d’ora dalla fine.INZAGHI 4Non poteva preparare il post-derby nel modo peggiore. Male l’approccio, male le scelte, incauta quella di non portarsi altri esterni oltre a Lulic, ma soprattutto avventata la decisione di preferire Basta a Patric per la lista Uefa.Daniele Magliocchetti© RIPRODUZIONE RISERVATA