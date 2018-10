Ultimo aggiornamento: 18:19

Vince, ma forse non convince in pieno l'Eretum Monterotondo, che fa sua l'intera posta in palio nel match contro l'Atltico Vescovio, ma i gialloblù faticano forse più del previsto per avere ragione dei romani. L'Atletico, presentatosi al Cecconi senza sei titolari, è andato in vantaggio al quarto d'ora con Madonna, uno degli ultimi arrivati in casa biancorossa. Vantaggio del Vescovio che è però durato soli quindici minuti, perché il entrale difensivo gialloblù, Razzini, ha pareggiato i conti alla mezz'ora.Il gol della vittoria lo ha segnato una vecchia conoscenza delle aree di rigore, qual è Gianluca Toscano, a che al 25' della ripresa ha realizzato il gol del 2-1 che regala tre punti importanti all'Eretum, che mantiene gli eretini a stretto contatto con la zona alta del girone A dell'Eccellenza. C'è da dire che per l'Atletico Vescovio il pareggio, al tirare delle somme, sarebbe stato meritato.