Ha trovato ampi consensi, anche se qualche voce di dissenso non è mancata, la scelta di fermare tutta l’attività calcistica regionale per tutta la settimana che si conclude oggi, in appoggio alla protesta dell’Aia contro le troppe violenze subite dagli arbitri. L’ultimo dei quali, Riccardo Bernardini di 23 anni, è finito in ospedale, dov’è ancora sotto osservazione per la vigliacca aggressione subita domenica scorsa al campo Francesca Gianni di San Basilio. «Che questo blocco dell’attività, non sia una settimana di riposo, ma si trasformi in un momento di profonda riflessione su come poter contribuire ad escludere i comportamenti violenti dai nostri campi, senza se e senza ma, e, soprattutto, che futuro vogliamo realizzare per i giovani calciatori che si affacciano alla pratica del calcio. Particolarmente verso di loro abbiamo questa forte responsabilità», ha scritto il Consiglio Direttivo del CR Lazio nell’annunciare lo stop. Che fa seguito alle iniziative di sensibilizzazione ed educazione allo stare in campo e nei rapporti con i direttori di gara (nelle scorse settimane è stato indetto un corso per dirigenti accompagnatori ufficiali, che si occupano anche dei rapporti con gli arbitri) intraprese da diversi mesi ormai dal calcio laziale. Che, alla ripresa dei campionati, vivrà altri momenti di sensibilizzazione nel percorso di educazione e crescita che la dirigenza del Cr Lazio sta portando avanti.Iniziative intraprese anche dalle singole società, come il Tirreno che ha chiesto la reintroduzione del “terzo tempo” e invitato Bernardini a dirigere, a giugno, la finale del torneo più importante della società romana. L’Atletico Morena, invece, ha incontrato l’Aia al Colosseo con i propri giovanissimi tesserati. Ma l’idea che quello laziale sia un calcio violento è fermamente respinto dagli addetti lavori, come testimonia il parere di un campione di presidenti, dirigenti, calciatori e tecnici delle società di Eccellenza e Promozione.«Occorre inasprire le pene anche per chi commette atti violenti verso altri tesserati e non soltanto all’indirizzo della classe arbitrale. Educazione dei giovani calciatori, rispetto ed obbligo per le società che spesso sono vittime, ma che nel 90% dei casi conoscono bene gli aggressori».«Ci sono squadre e dirigenti troppo spesso coinvolti in prima persona, ma tutto passa in silenzio e in modo inosservato e non capisco il motivo. Il Lazio tra le più violente? Non penso, perché di episodi più o meno analoghi si verificano, ahimè, anche in altre regioni».«Bisogna avere maggiore attenzione anche nel mandare i giovani arbitri sui campi. Spesso arrivano tanti ragazzi mandati allo sbaraglio, salvo il fatto che la violenza va aborrita».«Il problema è di cultura sportiva ed è a monte, nei settori giovanili: qui la prerogativa dovrebbe essere l’educazione a discapito del risultato».«Non c’è mai nessuna giustificazione ad un aggressione ad un arbitro».«Ci vogliono pene severe e un rapido intervento della giustizia sportiva».«Fermandoci a rimetterci è chi non c’entra niente e non chi compie questi gesti. Qui parliamo di aspetti sociali nei quali si riflette il mondo sportivo. Puniamo i colpevoli duramente, senza sconti o altro».«Ci vuole maggiore collaborazione. Tra arbitri e addetti ai lavori serve più dialogo e meno esasperazione».«Bisogna obbligare la presenza di polizia o carabinieri nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro».«Un breve incontro tra arbitri, dirigenti e giocatori prima dell’inizio potrebbe aiutare il dialogo e la comprensione».«Occorrono sanzioni vere. Le società dovrebbero essere multate anche quando i giocatori vengono espulsi per episodi di violenza. Ci vuole massima responsabilità da parte di tutti, federaziione compresa».«Occorre sensibilizzare al rispetto delle regole i giocatori a partire della scuola calcio».«Ci vuole più cultura dello sport; gira troppa gente ignorante che con il calcio non centra nulla e che quando stanno in campo neppure conoscono le regole».«Bisogna intervenire sui vivai, insegnando ai ragazzi ai campionati giovanili che l’arbitro va rispettato. Bisogna accettare le decisioni dell’arbitro, anche se a volte sono dolorose»«Oggi si va a giocare in certi campi di periferia e in alcune zone calde della regione dove non c’é alcuna presenza di forze dell’ordine e spesso a farne le spese è quasi sempre la classe arbitrale. Purtroppo, poi, noi tifosi gli errori siamo pronti a perdonare ai nostri giocatori, mentre condanniamo sempre l’arbitro».«Se sia stata una scelta giusta quella di fermarsi lo vedremo tra un po’, Bisognerà verificare se non torneranno a ripetersi episodi gravi come quello di domenica scorsa».«Il Lazio non è una regione violenta come la si vuole dipingere. Vedo tanti episodi di sportività che richiamano i veri valori dello sport».«Non ritengo il Lazio una regione violenta e in generale non credo che la soluzione giusta sia quella di smettere di giocare…»«È vero che ci sono campi troppo caldi, ma sono pochi. Forse, lì si potrebbe adottare un servizio steward fisso con costi da dividere col Comitato Regionale».«Alcune società dovrebbero fare responsabilizzare e sensibilizzareo i dirigenti ad avere un comportamento più corretto».«Magari ci sono complessi sportivi un po’ più a rischio di altri. Ma il problema di base sta nella carenza d’organico delle forze dell’ordine, forse ce ne sarebbe bisogno in alcuni campi dove ci sono stati precedenti e dove ci sono strutture un po’ meno protette».«Noi come società abbiamo rafforzato il corpo dirigenziale che si occupa dell’assistenza all’arbitro e che controlli le situazioni fuori dal recinto di gioco».«Il Lazio non mi sembra una regione violenta: non ho mai vissuto nessuna situazione d’emergenza perché c’è sostanziale rispetto tra le diverse società. Chi sbaglia, tuttavia, deve pagare. Ogni addetto ai lavori deve responsabilizzarsi. Fare l’arbitro è estremamente difficile e bisognerebbe comprenderli.«Come società del Morolo calcio ci siamo fissati una linea che è quella di non criticare gli arbitri. L'errore arbitrale non deve essere un alibi ad una sconfitta o un pareggio. L'arbitro può sbagliare come lo facciamo noi dirigenti, giocatori ed allenatori. Occorre una diversa cultura dello sport basata sul rispetto e sull'accettare decisioni degli organi preposti a farlo>.«La violenza contro gli arbitri si potrebbe frenare con provvedimenti continui drastici e preventivi soprattutto con società recidive, compresa la radiazione. Una squadra "educata" educa anche il tifoso al di là del l'agonismo che comunque deve essere presente sempre.Il Lazio è violento né più né meno delle altre regioni ormai il malessere della vita quotidiana ha contagiato da tempo il calcio».«Per fermare la violenza contro gli arbitri bisogna lavorare sui settori giovanili, inculcando nei ragazzi il vero valore dello sport. In particolare, con gli arbitri inizierei, sempre nei settori giovanili, ad avere un rapporto piu' stretto di incontri e collaborazioni. L'arbitro non deve essere visto come qualcosa di estraneo al mondo del calcio».Testo raccolto da Ugo Baldi, Andrea Gionti, Emiliano Papillo e Tiziano Pompili