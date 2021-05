Ipswich Town, sarà Ed Sheeran il nuovo sponsor societario: "È il mio modo di mostrare sostegno alla comunità"

Il nuovo sponsor dell'Ipsiwich Town per la stagione 2021/2021 sarà... Ed Sheeran! Il musicista britannico ha infatti deciso di sposare ufficialmente la causa del club che tifa sin da quando era un bambino del Suffolk, e che sicuramente vuol rivedere risalire quanto prima ai fasti di un tempo, dato che attualmente milita "solo" nella terza lega inglese.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Manchester City-Psg 2-0: i Citizens volano in finale grazie alla... CHAMPIONS LEAGUE Chelsea-Real Madrid 2-0, i Blues raggiungono il Manchester City nella...

"Il Club è una parte importante della comunità locale e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno - scrive il 30enne plurivincitore ai Grammy Awards sul sito ufficiale della società - Con l'arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per i tifosi di Ipswich, me compreso". Il logo sarà costituito dai simboli "+", "x" e "%", che hanno dato il nome anche a tre dei suoi album, e "÷ tour", come il nome del suo terzo tour mondiale.

Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA