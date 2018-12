Ecco Napoli-Bologna, il San Paolo in maschera (quella di Koulibaly) per il ritorno al calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È sempre difficile tornare a casa, figuriamoci in campo e dopo una umiliazione e un morto. Ma il Napoli deve farlo – nessuno vuole fermare il campionato – e senza Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly (sospesi per due giornate). Il difensore sarà in tribuna ed è probabile che, come accadde nella gara col Carpi nel 2016 dopo i terribili cori dei tifosi della Lazio, la sua faccia coprirà quella dei tifosi napoletani presenti allo stadio. Il San Paolo proverà di nuovo ad essere Koulibaly, con il suo viso sorridente moltiplicato per mille (pixel e sentimenti), ed esibito con forza, in risposta al crepuscolare stato del tifo italiano. È sempre difficile tornare a casa figuriamoci in campo e col Bologna la cui tifoseria va aggiunta alle molte, troppe, che si dedicano con passione all’esercizio della violenza verbale – è successo anche a Cagliari qualche settimana fa – e che fece vergognare nel 2014 il presidente onorario Gianni Morandi: «Sono comparsi striscioni intollerabili contro la squadra e la città di Napoli. Non credevo che il tifo fosse degenerato a questo punto».È una vecchia storia, Lucio Dalla che amava la canzone napoletana, lasciò i fischi contro Napoli anche nella registrazione del tour “Banana Republic” quando nell’intro prima di “Ma come fanno i marinai” con Francesco De Gregori intonano “Addio a Napoli”, una memoria d’avversione trasversale dalla musica al calcio. Adesso il presidente del Bologna è l’imprenditore canadese Joey Saputo che, a dispetto dell’immaginario collettivo conosce il problema del razzismo visti i numerosi casi che si verificano ogni anno nello sport di maggiore impatto in Canada: l’hockey su ghiaccio, e come tutti gli altri presidenti non può e non deve tirarsi fuori da quello che fanno le tifoserie, serve una opera pedagogica per uscire da questo continuo déjà-vu del peggio. Nella via crucis di tifosi morti e calciatori offesi, di scontri, devastazioni ed esercizi di razzismo, è arrivato il momento di rispondere dal campo con allenatori, calciatori e arbitri e dagli spalti con tifosi che non hanno desideri di giostre medioevali ma sincera passione calcistica.CONFLITTO SOCIALEIl mondo del calcio italiano deve uscire dalla morsa tremendista e primitiva ed entrare finalmente nella contemporaneità. Se è vero che gli stadi sono l’ultimo luogo del conflitto sociale è anche vero che questo conflitto non ha portato a nulla, se non a morti e dolori, senza nessuna evoluzione. Ci si ritrova più o meno sempre con gli stessi problemi, la stessa bassa violenza che dalle scritte (quella contro Gaetano Scirea a Firenze colpisce anche Piazza Santa Croce che si era riunita intorno a Davide Astori) ai cori e agli scontri che (di)segnano il campionato più delle partite. Il Napoli subisce sui campi un martirio espiatorio che riguarda il sud e la città e ogni partita diventa un momento per regolare dispute assurde mosse da un odio da campanile che furono riassunte da Toti Scialoja: “Il sogno segreto | dei corvi di Orvieto | è mettere a morte | i corvi di Orte”, e non sembrano avere fine.