Ecco le date dei recuperi

Il CR Lazio ha stabilito le date dei recuperi di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Cavese - Lavinio del massimo torneo regionale si disputerà il 13 marzo alle 15.00. Passando al campionato cadetto, stesso giorno e stesso orario per Alatri - Ferentino e Atletico Cervaro - Sporting Calcio Vodice. Quest'ultima senza spettatori. Dunque sarà un mercoledì importante per queste squadre, anche perchè mancano poche partite al termine del campionato. Da tenere sott'occhio la seconda gara, dato che il Cervaro si sta giocando una fetta di permanenza in Promozione, sebbene di fronte abbiamo una grande squadra.

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA