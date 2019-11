Sarà Stefano Scaricamazza il nuovo allenatore del Palestrina 1919. Il tecnico, reduce dai brillanti campionati alla guida della Valle del Tevere (serie D sfiorata ai play off nazionali per due stagioni di fila), sostituirà Cristiano Di Loreto, esonerato con un comunicato questa mattina dopo le ultime deludenti prestazioni. Scaricamazza arriva a Palestrina dopo che il suo nome era stato accostato (in estate) a quello del Tor di Quinto (qualora avesse rilevato il titolo della rnunciataria Valle del Tevere) e all'Atletico Lodigiani, che sembrava sul punto di separarsi dal tecnico Di Rocco.





