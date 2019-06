Ultimo aggiornamento: 16:59

RIETI – La Valle del Tevere esce sconfitta per 3-1 dal primo confronto con i bolognesi del Progresso Castel Maggiore e dovrà puntare tutto sulla gara di ritorno di domenica prossima per capovolgere il risultato e centrare la sospirata promozione in serie D. Abbiamo ascoltato il parere del centrocampista Jody Fiorentini.«Alla luce di come abbiamo giocato direi proprio di sì e non meritavamo la sconfitta, almeno nel punteggio scaturito alla fine. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo ed il temporaneo pareggio di 1-1 ci stava anche stretto, considerando che le occasioni da gol più pericolose le avevamo prodotte noi».«Quando abbiamo usufruito del calcio di rigore la partita poteva assumere una svolta decisiva a nostro favore. Purtroppo il portiere avversario ha respinto il tiro del nostro capitano Giuseppe Danieli e poco dopo il Progresso ha segnato il 2-1 e c’è stata l’espulsione di Manga. Abbiamo accusato il colpo e nel finale è arrivato il terzo gol degli avversari ed anche l’espulsione di Macrì. Peccato per tutto questo, sicuramente, ma la posta in palio era alta ed in quei momenti non è facile reagire nel modo migliore».«Saranno assenze importanti ma io nutro grande fiducia in coloro che scenderanno in campo al loro posto. Chi giocherà darà il massimo, senza alcun dubbio!».«Sono convinto che faremo una grande prestazione ed altrettanto penso del risultato finale a nostro favore. Il passivo della gara di andata è pesante ma segnare i due gol che ci basterebbero per eliminare gli avversari è alla nostra portata. Nulla è perduto e dipenderà tutto da noi!».«Faremo di tutto per regalare alla società ed a tutti i nostri sostenitori la massima soddisfazione: abbiamo tutte le potenzialità e le capacità per realizzare una grande impresa!».