Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Daniele Scarfini, tecnico Campus Eur

La Valle del Tevere subisce nella decima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la seconda sconfitta della stagione: al Comunale di Forano il Campus Eur s'impone infatti per 1-0 grazie al gol realizzato da Conti al 20' del primo tempo e per i biancoblu sabini si tratta di una battuta d'arresto non preventivata, anche se rimangono in testa alla classifica del girone A.I primi tentativi dei padroni di casa li effettuano Giurato al 7' e Macrì al 9' ma in entrambi i casi le conclusioni terminano a fondo campo. Replicano gli ospiti al 12' con un tiro a fil di palo di Stufa e dopo otto minuti il Campus Eur passa in vantaggio con un calcio di punizione di Conti a ridosso del vertice sinistro dell'area: il tiro s'infila sotto l'incrocio dei pali e sarà la rete che deciderà l'esito dell'incontro.In apertura di ripresa la Valle del Tevere reclama due calci di rigore per le trattenute in area di Nardi al 3' e di Jammeh al 12': al 15' grande occasione su cross di Giurato con la deviazione di Hrustic che lambisce il montante. Al 24' Calisse compie il miracolo uscendo sui piedi di Gomez a ridosso del palo e si ripete al 32' deviando in angolo un tiro di Macrì. Al 39' Aniello anticipa in uscita Iacobucci partito in contropiede ed al 43' Passiatore si vede respingere il tiro su assist di Manga.«Abbiamo sbagliato almeno sei/sette occasioni sotto porta e non siamo stati lucidi nei nostri tentativi per riagguantare il risultato. Una giornata negativa che non compromette comunque il nostro cammino e che punteremo a riscattare fin dalla prossima partita».«Una vittoria importante che per noi può significare la salvezza certa, ottenuta contro una grande squadra. Siamo stati bravi a sfruttare l'occasione propizia della gara ed a conservare poi il risultato».