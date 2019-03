I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

ALTRI RISULTATI, XXVI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risultati della nona giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza confermano il primato nel girone A della Valle del Tevere che sul campo di Casal del Marmo s’impone per 2-0 sull’Astrea, mantiene in classifica tre lunghezze sul Team Nuova Florida e distacca di ben dieci punti gli avversari odierni. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza passa in vantaggio con il capitano Danieli al 7’ della ripresa dopo un precedente tiro di Grizzi respinto da un difensore avversario e raddoppia nei minuti del recupero finale con un’azione in contropiede di Macrì su assist di Hrustic.«Una vittoria importantissima ottenuta al termine di una gara d’altri tempi: ritmo intenso e gioco combattuto su ogni pallone con grande agonismo tra due squadre che non si sono risparmiate e che volevamo entrambe i tre punti. L’Astrea puntava e punta ancora ai playoff dimostrando che è una formazione forte e convinta delle proprie possibilità ma la nostra risposta non è stata da meno e siamo oltremodo soddisfatti del risultato ottenuto».Campus Eur-Villalba 2-1Cynthia-Real Monterotondo 2-0Eretum Monterotondo-Almas Roma 6-0Montalto-Civitavecchia 0-3Montespaccato-Unipomezia 2-5Ronciglione United-Sporting Genzano 2-0Team Nuova Florida-Atletico Vescovio 2-0Valle del Tevere 55Team Nuova Florida 52Astrea 45Real Monterotondo 44Eretum Monterotondo 43Unipomezia 41Montespaccato 40Sporting Genzano 35Campus Eur 33Villalba OM 30Cynthia 29Bricofer Casal Barriera 26Atletico Vescovio 25Ronciglione United 23Civitavecchia 21Montalto 20Almas Roma 13