La Valle del Tevere balza alla ribalta nella sedicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza battendo per 5-0 al Comunale di Forano il Ronciglione United ed affiancando il testa alla classifica del girone A l’Astrea che non va oltre l’1-1 con il Team Nuova Florida.La formazione guidata da Stefano Scaricamazza scende in campo con la grinta giusta per riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa col Villalba e passa in vantaggio dopo venti minuti di gioco con un calcio di rigore realizzato da Danieli e concesso per un atterramento in area di Passiatore. Per il bomber di Sant’Oreste si tratta del gol numero 100 realizzato con la maglia della Valle del Tevere: un numero che si arricchisce già nei minuti di recupero del primo tempo quando lo stesso attaccante mette a segno la doppietta personale di giornata su una ribattuta sotto porta.Nella ripresa la gara non ha più storia ed i biancoblu vanno ancora a segno con Paletta, Giurato e Gomez. Da segnalare l’infortunio capitato al portiere ospite Peri al 22’ del primo tempo: in uno scontro aereo con Danieli l’estremo difensore del Ronciglione accusa uno stordimento, viene sostituito ed a scopo precauzionale viene trasportato in ambulanza all’ospedale di Rieti per accertamenti.Durante la pausa per le festività natalizie la Valle del Tevere tonerà in campo sabato 29 dicembre al Comunale di Forano in un triangolare con Selci e Torrita Tiberina.«Una vittoria larga come meglio non potevamo sperare. La partita si è praticamente chiusa già nel primo tempo e ci godiamo il primo posto in classifica».: Aniello, Paletta, Grizzi, Gomez, Bianchi (32’st Lelli), Nardi, Macrì, Jammeh (17’st Galanti), Danieli (17’ st Manga), Giurato, Passiatore (22’st Mamarang). A disp. De Vellis, Giustini, Hrustic, Benedetti, Montagno. All. Scaricamazza: Peri (22’ pt D.Palombi), Oliva (3’st Cesarini), Morresi, Valentini, Luciani, Di Gioacchino, Menichini (19’ st Napolitano), Lo Bue (19’st Mecarelli), Moretti, M.Palombi, Soccorsi (29’ st Rosato). A disp. Englaro. All. Oroni: Aronne di Roma1(Petrini di Roma2 e D’Ottavio di Roma2): 20’ pt (rig.) e 46’ pt Danieli, 10’ st Paletta, 19’ st Giurato, 43’ st GomezAstrea-Team Nuova Florida 1-1Campus Eur-Eretum Monterotondo 2-1Cynthia- Almas Roma 2-2Montespaccato-Sporting Genzano 2-0Real Monterotondo-Atletico Vescovio 3-2Unipomezia-Bricofer Casal Barriera 3-1Villalba OM-Civitavecchia 1-0Valle del Tevere E Astrea 32Team Nuova Florida 31Real Monterotondo, Eretum Monterotondo 27Montespaccato, Campus Eur 23Unipomezia 22Montalto 21Sporting Genzano, Atletico Vescovio 18Cynthia, Villalba OM 17Bricofer Casal Barriera 14Ronciglione United 12Almas Roma 10Civitavecchia 8