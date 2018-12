LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Unipomezia

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

Nella quattordicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani in trasferta alle 11.30 l’Unipomezia. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, unica imbattuta dei due gironi del massimo campionato regionale, punta a confermare le positive prestazioni fornite finora fuori casa e sta attraversando un ottimo periodo: mercoledì scorso con la vittoria sulla Boreale Don Orione si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia.Nei giorni scorsi hanno lasciato la società Fusaroli, Gallaccio e Renelli ma tra i biancoblù stanno emergendo alcuni giovani come Francis Gomez su cui si potrà fare sicuro affidamento per il futuro. Lo stesso Gomez, tra l’altro, è stato convocato nella rappresentativa juniores regionale allenata da Marco Ippoliti che parteciperà al Torneo delle Regioni.I biancoblù recupereranno mercoledì 19 dicembre alle 14.30 la gara della dodicesima giornata col Cynthia rinviata a suo tempo per l’impraticabilità del campo di Genzano.«L’Unipomezia ha tuttora le potenzialità per aspirare al vertice della classifica. Dopo qualche difficoltà, ha ripreso un ruolino di marcia positivo e rimane una delle squadre favorite per la conquista del titolo nel girone A. Sarà una sfida interessante dove si potrà vedere un buon calcio».: Esposito, Salvoni, Casciotti, Ilari, Feraiorni, Porzi, Chavez, Ramceski, Spinola, Cotta, Morelli. All. Sandro Grossi: Aniello, Paletta, Passiatore, Gomez, Bianchi, Fiorentini, Macrì, Jammeh, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza: Ravaioli di Tivoli (Elisino di Ostia e Camilli di Roma1)(ore 11)Astrea-Sporting GenzanoCampus Eur-Almas RomaCittà di Palombara-Team Nuova FloridaCynthia-Bricofer Casal BarrieraMontalto-Eretum MonterotondoMontespaccato-Atletico VescovioReal Monterotondo-CivitavecchiaRonciglione United-Villalba OMAstrea 28Real Monterotondo, Valle del Tevere (*), Eretum Monterotondo (*) 24Team Nuova Florida (**) 23Sporting Genzano 21Montespaccato, Montalto 20Unipomezia 19Cynthia (*) 16Campus Eur, Bricofer Casal Barriera 14Almas Roma (*), Atletico Vescovio 12Città di Palombara, Ronciglione United, Villalba OM 11Civitavecchia 8(*) una gara da recuperare(**) due gare da recuperare