Trasferta a vuoto per la Valle del Tevere nella dodicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza: il campo comunale di Genzano è impraticabile per la grande quantità di pioggia caduta sul terreno di gioco e la gara viene rinviata. Il direttore di gara ha effettuato tre sopralluoghi insieme ai capitani delle due squadre in orari differenti ma anche l’ultimo, alle 11.30, ha dato esito negativo e di conseguenza è stato deciso il rinvio.Sciarra, Sistopaoli, Paloni, Labagnara, Di Mauro, Silvagni, De Gennaro, Blandino, Di Mario, Scacchetti, Rocco. A disp. Silvi, Lauri, Amico, Fiasca, Falcone, Ingrosso, Dragonetti, Provaroni, Visconti. All. Simone Rughetti: Aniello, Paletta, Grizzi, Gomez, Bianchi, Fusaroli, Macrì, Hrustic, Danieli, Jammeh, Passiatore. A disp. De Vellis, Nardi, Galanti, Manga, Fiorentini, Pileri, Mamarang, Nocelli, Giurato. All. Stefano Scaricamazza: Mirabella di Acireale (Caprari di Roma1 e Camilli di Roma1)Astrea-Atletico Vescovio 5-1Campus Eur-Bricofer Casal Barriera 1-1Città di Palombara-Sporting Genzano 1-2Montalto-Almas Roma 1-0Montespaccato-Civitavecchia 2-1Real Monterotondo-Villalba OM 2-2Ronciglione United-Unipomezia 3-5Team Nuova Florida-Eretum Monterotondo rinviataAstrea 25Real Monterotondo 24Eretum Monterotondo (*) e Valle del Tevere (*) 21Team Nuova Florida (*), Montespaccato, Sporting Genzano 20Montalto 19Unipomezia 16Cynthia (*) 15Campus Eur 14Almas Roma 12Bricofer Casal Barriera, Ronciglione United, Città di Palombara e Villalba OM 11Atlerico Vescovio 9Civitavecchia 7(*) una gara da recuperare