I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Astrea

Arbitro

Reti

Note

RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

Nella nona giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere pareggia in casa 2-2 con l’Astrea e deve rimandare ancora una volta il primo successo interno del campionato in corso. Un pareggio che consente comunque alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza di portarsi in vetta alla classifica del girone A in coabitazione con Montespaccato, Team Nuova Florida e Real Monterotondo. C’è da dire che sul risultato odierno hanno influito, e non poco, alcune decisioni arbitrali tutt’altro che favorevoli ai biancoblù e le condizioni del campo che, seppure sintetico, era alquanto allentato per la pioggia incessante che ha accompagnato la gara.Ritmi alti da parte di ambedue le squadre fin dall’inizio ed al 10’ la Valle del Tevere si rende pericolosa con un tiro-cross quasi da fondo campo di Passiatore parato da Mercadante; due minuti dopo situazione identica e stavolta non arriva alla deviazione per un soffio Giurato ben piazzato sotto porta. Al 20’ è bravo Aniello a precedere in uscita un’incursione di Giuntoli su cross di Aglietti. Al 21’ i padroni di casa passano in vantaggio su azione volante Jammeh- Giurato ma al 26’ il direttore di gara assegna agli ospiti un calcio di rigore per un presunto fallo in area su Fratini, molto contestato dai biancoblù: dal dischetto realizza Mollo ed è 1-1. Al 35’ Mercadante devia in angolo un tiro di Passiatore ed al 41’ lo stesso portiere devia in angolo un tiro di Giurato; sul successivo tiro dalla bandierina interviene di testa Fusaroli ed a portiere battuto un difensore rinvia il pallone sulla linea di porta. Al 44’ arriva il nuovo vantaggio della Valle del Tevere nell’azione più bella di tutta la gara: grande fuga in velocità e potenza di Jammeh che in dribbling supera la retroguardia ospite e con un tiro in diagonale batte Mercadante suscitando l’entusiasmo del pubblico e dei compagni di squadra.La ripresa si apre con una bella combinazione Gallaccio-Giurato-Fiorentini e gran tiro del capitano deviato in angolo dalla schiena di un difensore; al 20’ ci riprova Jammeh ma la conclusione finisce a lato. Al 24’ occasione d’oro per la Valle con una triangolazione Giurato-Passiatore e testa di Gallaccio a fil di palo ed al 26’ Gomez lancia Giurato che, solo in area, viene preceduto in uscita dal portiere ospite. Al 28’ decisione azzardata del direttore di gara che i padroni di casa contestano: Gallaccio viene agganciato in area e quello che appare come un rigore netto viene interpretato come una simulazione e per seconda ammonizione l’attaccante viene espulso. Al 33’ anche gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Rondoni ed al 40’ arriva la doccia fredda per la squadra locale quando Amico approfitta di un rimbalzo del pallone sul terreno bagnato e lascia partire da fuori area un tiro a mezza altezza che supera Aniello per il 2-2 finale.«Il campo bagnato e la direzione arbitrale sicuramente non ci hanno favorito. Era inesistente il rigore concesso nel primo tempo all’Astrea ed assurda è stata l’espulsione di Gallaccio nel secondo: il nostro giocatore espulso per seconda ammonizione (simulazione) quando invece sarebbe stato un rigore sacrosanto a nostro favore. Al di là di questo, non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni che potevano chiudere la gara e questo ci rammarica, pur avendo disputato oggi una grandissima partita».: Aniello 6.5, Paletta 6 (12’st Galanti 6), Grizzi 6, Fiorentini 7, Bianchi 6, Fusaroli 6, Giurato 7, Gomez 7, Gallaccio 6, Jammeh 8 (43’st Macrì ng), Passiatore 7. A disp. De Vellis, Nocelli, Mamarang, Manga, Lelli, Gregoriu, Hrustic. All. Scaricamazza: Mercadante 6.5, Tagliaferri 6 (25’ st Di Benedetto ng), Di Minico 6, Aglietti 6 (20’ st Amico ng), Dionisi 6, Cruciani 6, Botti 6, Mollo 6.5, Giuntoli 6.5 (39’ st Di Iorio ng), Rondoni 5, Fratini 6.5. A disp. Cymerman, Dolce, Cipriani, Aureli, Odorisio, Petitta.All. Quintiliano Mastrodonato: Lopez di Bari (Leonardi di Ostia e Ligresti di Civitavecchia): 21’ pt Giurato, 26’ pt Mollo (rig.), 44’ pt Jammeh, 40’ st Amico: espulsi per doppia ammonizione al 28’ st Gallaccio ed al 33’s t Rondoni; ammoniti Bianchi, Gallaccio, Passiatore, Gomez, Rondomi, Di Minico, Cruciani; angoli: 6-0; spettatori: 100 circa.Almas Roma-Eretum Monterotondo 1-1Atletico Vescovio-Team Nuova Florida 3-2Bricofer Casal Barriera-Città di Palombara 2-1Civitavecchia 1920-Montalto 0-2Real Monterotondo-Cynthia 4-1Sporting Genzano-Ronciglione United rinviataUnipomezia-Montespaccato 1-2Valle del Tevere-Astrea 2-2Villalba OM-Campus Eur 2-2Valle del Tevere, Montespaccato, Team Nuova Florida, Real Monterotondo 17Astrea 16Eretum Monterotondo 15Sporting Genzano 14Unipomezia 12Ronciglione United e Cynthia 11Bricofer Casal Barriera e Montalto 10Campus Eur, Atletico Vescovio e Almas Roma 9Città di Palombara 8Villalba OM e Civitavecchia 1920 7