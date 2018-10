LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Astrea

RIETI – La Valle del Tevere tornerà in campo domani alle 15.30 nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia ospitando al Comunale di Forano l’Astrea. All’andata l’incontro si concluse sul punteggio di parità per 2-2 ed in virtù dei gol segnati in trasferta la formazione guidata da Stefano Scaricamazza può godere dei favori del pronostico ai fini del passaggio al turno successivo ma non si può dimenticare che la compagine avversaria in campionato è tuttora al comando del girone A con 13 punti, seguìta in classifica proprio dalla Valle del Tevere con 12.Un autentico scontro tra grandi squadre, dunque, che può portare a qualsiasi verdetto. I tifosi sabini si augurano di poter assistere per l’occasione anche alla prima vittoria in casa dei biancoblu, visto che finora nelle tre gare interne di campionato ci sono stati altrettanti pareggi. Ricordiamo che domenica scorsa, nella sesta giornata d’andata del campionato, la Valle del Tevere ha vinto in trasferta per 2-1 contro il Team Nuova Florida mentre l’Astrea ha pareggiato in casa per 1-1 con il Real Monterotondo.«Affronteremo la gara partendo da un piccolissimo vantaggio ma dobbiamo tenere ben presente che questo potrebbe essere ribaltato se non avremo la testa giusta e la maniera ideale per puntare al risultato positivo. Schiereremo comunque la migliore formazione, compatibilmente con le condizioni fisiche di ciascun giocatore».«Il risultato dell’andata può darci un leggero vantaggio ma dovremo scendere in campo con la massima concentrazione, senza snaturare il nostro gioco ed evitare qualsiasi leggerezza che potrebbe compromettere il risultato. Dovremo fare la nostra partita e stare attenti soprattutto a non subire gol».: De Vellis, Nocelli, Passiatore, Hrustic, Fusaroli, Mamarang, Jammeh, Gomez, Danieli, Gallaccio, Manga. All. Scaricamazza: Mercadante, Cruciani, Di Minico, Aglietti, Briotti, Dionisi, Botti, Mollo, Di Iorio, Rondoni, Fratini. All. Mastrodonato