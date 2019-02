© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi prende il big match della settima di Eccellenza, battendo la seconda forza del campionato con un perentorio 4–1. Pronti via e la Pro Calcio sblocca subito la gara: al 10’ gran lavoro di Camilli sulla destra, cross teso in aria sul quale si avventa Della Penna, tocco sporco ma decisivo per mettere la palla in rete. La gara diverte e al 16’ c'è una grossa occasione per il raddoppio gialloverde: Ruggiero e Toracchio triangolano bene a sinistra, ma Camlli è impreciso sotto rete. Il raddoppio arriva al 22’: Della Penna inventa, Toracchio rifinisce con un tocco di prima che apre un’autostrada a Minelli; slalom e tocco preciso del calciatore di Anselmi per il 2–0.Sotto di due reti l'Arce prova a cambiare qualcosa. Campolo opera due sostituzioni al 24’ ma i pericoli vengono sempre portati su calcio piazzato. Punizione che è fatale all'Arce, al 44' del primo tempo, quando Santori, com'era avvenuto a Pomezia, beffa il portiere Tarquinio e segna la quinta rete stagionale, terza del match per il Tor Sapienza.Nella ripresa, arriva subiot il rosso a Coli, ma con l'uomo in più i ragazzi di Anselmi preferiscono gestire il triplice vantaggio, anzichè affondare ancora. Così, l'Arce prova a rientrare in partita al 21’, quando De Angelis se la vede brutta su unaa palla tagliata di Pintori. Al 39’ arriva il gol della bandiera. Di un errore di Ruggiero ne approfitta D’Alessandris che con un comodo tap-in segna il 3–1. Nel arriva il 4-1 con la doppietta personale di Della Penna: Mancini apre a sinistra, Sarmiento inventa la giocata che libera al tiro Della Penna, soluzione potente e corsa sotto la tribuna a festeggiare.