Colpo grosso del Monti Cimini, che sbanca il Pietrangeli, campo di gioco della capolista del girone A dell'Eccellenza. La squadra viterbese accorcia cosi le distanze dalla vetta, che resta occupata dal Real. Il Monti Cimini passa subito in vantaggio con Giurato, che vede il suo tiro finire in rete dopo una "papera" del portiere del Real Monterotondo. Il pari dello Scalo arriva ad inizio secondo tempo con un altro errore del portiere, che consente a Tulli di rimettere in gio il Real. Che domina, sul piano del gioco, la partita ma non riesce a trovare la via del gol.

Cosa che invece fa il Monti Cimini, che capitalizza due contropiede con Cedeno, che realizza cosi una doppietta e regala tre punti al gialloneri, che ora avanzano la propria candidatura in un girone che non riesce a trovare un padrone.





