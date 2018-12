© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel recupero della 12^ giornata del girone B d’Eccellenza il Latina Scalo Sermoneta viene sorpreso in casa (0-1) dal Lavinio Campoverde, che interrompe così la striscia di tre risultati utili di fila. Al “Tiziano Righetti” ha deciso il rigore del centrocampista anziate Giannone al 44’ del primo tempo, dopo il fallo commesso da Chiarucci sull’ex Ciccarelli. Il tecnico Paolo Pelucchini, rispetto all’impresa di Sora, ha dovuto rinunciare a Viscusi e Torri, schierando sin dall’inizio ben sette under. Primo tempo ravvivato al 25’ dalla punizione dal limite del bomber nerazzurro Aquilani che ha impegnato il portiere Scarsella e successivamente sulla respinta il tiro di Antonelli è stato ribattuto sulla linea. Al 32' tiro piazzato di Porcari che ha trovato pronto l’estremo difensore pontino Tricarico. Dopo lo 0-1 allo scadere il Latina Sermoneta si è gettato in avanti alla ricerca dell’1-1, ma è successo poco o nulla: da segnalare solo una parata senza problemi di Scarsella sempre su Aquilani. Il Lavinio è rimasto in 10 al 32’ per il rosso a Trippa, ma i padroni di casa non ne hanno approfittato restando così a metà classifica con 17 punti, scavalcati proprio dagli uomini di Antonelli. Infine nel doppio recupero di Promozione (girone C) il Real Latina, penultimo della classe, non è andato oltre il pareggio interno (1-1) contro l’Atletico Lariano: per i pontini a segno Sances e per gli ospiti autorete di Zanella e nel girone D prezioso successo esterno (1-0) dello Sporting Vodice che ha espugnato con un penalty di Prezioso il terreno del Monte San Giovanni Campano. Il Vodice sale a quota 20 a- 3 dai play-off.