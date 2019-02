Eccellenza, Giudice Sportivo: due giornate a Coppola, Muratore e Trippa

Con il comunicato ufficiale n. 293, il CR Lazio comunica le sanzioni disciplinari relative all'ultima giornata di campionato. In Eccellenza, ammenda di 250 euro alla Pro Calcio Tor Sapienza - Perchè, a fine gara, persona qualificatasi direttore generale della società indebitamente presente negli spogliatoi insultava l'arbitro. Per lanci di monete all'indirizzo della terna arbitrale da parte di sostenitori che, tuttavia, non colpivano alcuno - 100 euro al Pomezia - Per indebita presenza nella zona degli spogliatoi di persona riconducibile alla società che offendeva idirigenti della squadra avversaria. Inibizione fino al 1 marzo 2019 per il direttore sportivo del Sora Francesco Pistolesi. Sul fronte allenatori, si becca due turni il tecnico del Latina Scalo Sermoneta, Massimo Bindi - Per aver rivolto all'arbitro ed a un suo assistente espressioni offensive accompagnate da frase blasfema. (RAA) Passando invece ai calciatori, due giornate di squalifica a testa per Coppola e Muratore del Morolo e Riccardo Trippa del Lavinio Campoverde.

Ultimo aggiornamento: 17:43

