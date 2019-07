© RIPRODUZIONE RISERVATA

, prosegue a piccoli passi la campagna di rafforzamento della squadra che tornerà in campo per la preparazione il prossimo 5 agosto. La dirigenza della società, nata dalla fusione del Lavinio Campoverde con la Dilettanti Falasche (si giocherà a Villa Claudia) sta definendo la rosa della prima squadra.Dopo il ritorno di(che era tesserato per l'Indomita Pomezia) e l'arrivo di(dal Palocco) e(ex Unipomezia e Pomezia, ma anche lui nella scorsa stagione all'Indomita) sono stati ufficializzate anche le firme di, portiere esperto ('91) che ha sempre giocato nell'Ostia Mare; di, figlio dell'ex "Cicciobello" della Roma, difensore classe 98 campione d'Italia con il Tor di Quinto, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Cavese 1919.Società dalla quale arriva anche, centrocampista del '98, ex Roma Primavera con trascorsi anche al Prato e al Perugia. A completare l'"infornata", ci sono anche, centrocampista anche lui, proveniente dal Morolo (ma ha giocato nel Perugia insieme a Di Nolfo) e(classe 2000) che era tesserato per il Pomezia ma è cresciuto, calcisticamente, nell'Aprilia Racing.