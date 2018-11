Eccellenza e Promozione in campo il 5 Dicembre. Fissata la data per i recuperi di 6 partite

Resa nota la data dei recuperi del campionato di Eccellenza girone B, che il Comitato Regionale Lazio ha decretato dopo rinvii dell’ultimo turno per maltempo. Le tre gare, Colleferro - Vigor Perconti, Latina Scalo S. - Lavinio Campoverde e Pomezia - Morolo verranno disputate mercoledì prossimo alle 14.30, mentre sempre in data mercoledi 5 dicembre saranno disputate anche tre sfide di Promozione rinviate causa maltempo. Le partite in questione saranno: Pian Due Torri - Città di Cerveteri per il girone A, Real Latina - Atletico Lariano per il C e MSGC - Sporting Vodice per il gruppo D. Il fischio d'inizio fissato anche qui, come per le gare di Eccellenza, per le 14.30

Ultimo aggiornamento: 18:15

