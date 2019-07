Eccellenza, dalla Lupa Roma arrivano segnali di vita

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano segnali di "vita" dalla Lupa Roma. La società (che sembrava essere sparita dal panorama calcistico) sembra si stia attivando per regolarizzare l'iscrizione al campionato. Il condizionale è d'obbligo perché la volontà non basta a a regolarizzare la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza, servono anche documenti e soldi. La società, che la scorsa stagione era condotta da Marco Amelia, è al centro di una vertenza economica che sembrava chiudere le porte alla partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza.Dal club, invece, sembrano arrivare segnali delle volontà di proseguire nell'attività ufficiale della prima squadra. Per capirne di più, bisognerà comunque attendere i prossimi giorni, quando saranno ufficializzati gli organici del campionato di Eccellenza da parte del Comitato Regionale. La situazione della Lupa Roma è monitorata, in particolare, da Città di Paliano e Formia, i due club che nell'ordine, potrebbero salire in Eccellenza qualora il club tiburtino (ufficialmente la sede è a Tivoli) che è vicino a David Di Michele, e il Pomezia lasciassero il principale campionato regionale.