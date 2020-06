Eccellenza, scendono in Promozione solo Cynthia e Pontinia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montespaccato e Insieme Ausonia in serie D, una sola retrocessione per girone in Promozione. Arrivano dal salone d'onore del Coni di Roma i verdetti per il campionato di Eccellenza. A differenza di quanto in tanti erroneamente e superficialmente hanno "sparato" stamane, non ci saranno quattro retrocessioni dal principale campionato regionale. I presidenti dei Comitati Regionali, secondo quanto concesso dal Consiglio Federale, hanno trovato un'intesa, dopo ampio dibattito, per far scendere una sola squadra in Promozione, per rispettare quei meriti e demeriti che sono stati auspicati (e anche qualcosa di più) dal Consiglio Federale lo scorso 8 giugno.Così, dall'eccellenza laziale scenderanno in Promozione solo il Cynthia (che comunque ha già chiuso la squa attività di prima squadra, unendo le forze con l'Albalonga) e il Pontinia, mentre le altre pericolanti, ovvero Virtus Nettuno, Sporting Genzano, Falaschelavinio nel girone A e Città di Paliano, Formia e una gara Campus Eur, Itri e Atletco Vescovio potanno ancora giocare in Eccellenza.Per gli altri campionati, quelli dalla Promozione in giù, verrà invece chiesto al Consiglio Federale un'ulteriore deroga a bloccare le retrocessioni, pur mantenendo la promozione alla categoria superiore della prima classificata di ogni girone.