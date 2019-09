© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani tornano in campo per le partite del turno preliminare di Coppa Italia d’Eccellenza otto squadre. Il calcio d’inizio è stato fissato per ore 15.30 Tra i match in programma, il più interessante è il derby in scaletta sul campo di Vignanello tra Polisportiva Monti Cimini e Civitavecchia 1920.Marco Scorsini tecnico della squadra di casa, incrocia sulla sua strada la formazione che ha allenato nella scorsa stagione, nella quale ritrova cosi quattro suoi giocatori: i fratelli Cristian e Manuel Vittorini, Tomarelli, Cedeno e Nuti. Non sarà una gara come tante altre pertanto.«La coppa non è un nostro obiettivo – dice il presidente della Pmc Gianni Patrizi – ma è chiaro che ci teniamo a fare bella figura, anche perché la prima partita di questa manifestazione e uscire subito non è bello».Interessante anche l’abbinamento tra le matricole Aranova e Palestrina. Le altre due gare in calendario sono Formia – Pontinia e Città di Paliano – Pro Cisterna Sermoneta. Le partire di ritorno sono state fissate per il 25 settembre.