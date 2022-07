Lunedì 18 Luglio 2022, 00:35

Veni, vidi, vici. Il motto tanto caro a Giulio Cesare è quanto mai d’attualità per un nugolo di calciatori dell’Eccellenza. Calciatori che arrivano in un club, lo aiutano a vincere il campionato, spalancandogli le porte della serie D e poi salutano la compagnia, andando in cerca di altre avventure, rinunciando alle glorie di palcoscenici più “alti”. Sono i cosiddetti “vincenti”, ovvero quei calciatori che “amano” in modo particolare il principale campionato regionale, considerandolo quasi una seconda pelle. L’apripista di questo albo speciale, è stato Giampaolo De Luca, attaccante che ha vinto ben sette volte il campionato, di cui tre consecutivamente per due volte. Oggi, il “bomber” (147 reti in Eccellenza) fa il tecnico, e in questa stagione ha sfiorato il salto dalla Promozione in Eccellenza con la Romulea.

LA SCALATA

Alle sue spalle, stanno però avanzano altri “plurivincitori”. A cominciare da Ruggero Panella, centrocampista di 33 anni che sa anche segnare (in particolare di testa) e che dopo aver vinto l’ultimo campionato di Eccellenza con la Lupa Frascati, ha già invertito la rotta, scendendo in Promozione (ha firmato con la Bi.Ti. di Marino) piuttosto che scalare ancora la serie D. Lo aveva già fatto altre quattro volte in passato, lasciando il Città di Ciampino, portato per la prima volta in serie D, il Santa Maria delle Mole e l’Albalonga dopo aver vinto i rispettivi campionati. Stessa sorte con l’Anzio e il Cynthia, portati anch’essi in quarta serie ma vincendo i play off nazionali.



POKER PER ALESSIO

A quota quattro vittorie si è attestato, nel maggio scorso, Alessio Lalli, centrocampista di 28 anni, che ha già lasciato i Castelli per diventare il neo acquisto dell’Atletico Torrenova, dopo aver vinto il campionato con la Lupa Frascati e, prima ancora, con il Real Monterotondo, la Vis Artena e il Città di Ciampino. Come per Panella, due successi su quattro sono arrivati avendo Giordano Moroncelli come direttore sportivo nel club di appartenenza. Quattro campionati vinti, tutti di fila dal 2011 al 2016, ma con ben sei promozioni dall’Eccellenza in totale, sono invece il record che detiene Tommaso Gamboni, 38 anni al momento svincolato. San Cesareo, Lupa Castelli Romani, Albalonga e Monterosi le squadre fatte felici dall’attaccante, che nel conto mette anche i salti di categoria (passando per i play off) con Anzio e Pomezia. Un altro bomber che ha vinto tanto è Diego Tornatore (38 anni), che per quattro volte è arrivato primo nel campionato di Eccellenza con le maglie di Colleferro, Città di Campino (anche lui con Moroncelli alla direzione sportiva), Fiumicino e Tivoli, tutte squadre alle quali ha regalato gol a grappoli (in totale ne ha messi a segno 219 in Eccellenza). Unico neo, la stagione 2020-2021 con la Tivoli, chiusa con il ko nei play off che ha bloccato il salto di categoria.



TRIS DI FILA

Anche Andrea De Marco (28 anni) ha vinto quattro volte l’Eccellenza, festeggiando il salto di categoria con Cynthia, Montespaccato, Unipomezia e Tivoli, con le ultime tre gioie arrivate in fila una dietro l’altra. Record particolare per Emiliano Dominici (36 anni), tornato a vincere l’Eccellenza dopo dieci anni (nel 2009-2010 con il Fidene) per due volte di fila con la Tivoli: la scorsa stagione e quella precedente. Anche per Dominici, nel suo palmares c’è un’altra promozione, quella ottenuta con il Serpentara Bellegra dopo aver vinto i play off. A quota quattro campionati vinti, c’è anche Emanuele Mancini (39 anni), che ha gioito con Fidene (09-10), San Cesareo (11-12), Lupa Castelli Romani (13-14) e Team Nuova Florida (18-19).