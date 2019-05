© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, in merito ai tre "casi" pendenti sul campionato di Eccellenza. Ernesto Milia ha infatti deliberato sia sul reclamo dell'Audace, in relazione alla gara con l'Arce, sia per quello presentato dal Sora avverso l'esito della gara con l'Insieme Ausonia, per via di un calciatore squalificato e sceso in campo, e sia per quanto riguarda la gara sospesa domenica scorsa a Nettuno. Tre decisioni che disegnano in modo esatto una classfica che molti davano ancora virtuale e che porta il Sora al fianco del Pomezia al secondo posto (prende corpo l'idea di uno spareggio, o per la promozione diretta o per il secondo posto).Vediamo le decisioni:AUDACE-ARCE: come prevedibile, il ricorso di bianconeri di Genazzano è stato respinto, in quanto, come disposto all'articolo 5 delle regole del calcio, l'unico cronometrista ufficiale è l'arbitro.INSIEME AUSONIA-SORA: gara persa all'Insieme per la posizione irregolare del calciatore Palumbo, che doveva scontare ancora una giornata, ora portate a due.VIRTUS NETTUNO-CAVESE: Gara persa 0-3 alla Cavese perché si è trovata con numero di calciatori insufficiente a proseguire la gara dopo che ben cinque calciatori sono stati considerati espulsi dall'arbitro: due, invece, i calciatori della Virtus Nettuno ritenuti colpevoli, al pari di quelli della Cavese, di aver abbandonato la gara per partecipare alla rissa scatenatasi in tribuna.