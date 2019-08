© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Aranova accende i motori. Agli ordini di mister Emiliano Bernardini la comitiva rossoblù ha iniziato a sudare nelle strutture del centro sportivo “Le Muracciole” in vista delle prime amichevoli e con la certezza di militare nel campionato d’Eccellenza. Un grosso salto di qualità per il team del presidente Andrea Schiavi che ha coronato il sogno di portare i colori del club nella serie A dei dilettanti. Per l’ambizioso “patron” è solo l’inizio della sua avventura che ha come obiettivo portare una squadra del comune di Fiumicino in serie D, dopo la fuga dell’SFF Atletico a Fiuggi. Ovviamente questo è il segreto che l’affermato imprenditore Schiavi conserva gelosamente nel cassetto dei sogni. I tifosi però ci credono.LA PUNTA BUSSI: «FELICE DI VESTIRE QUESTA MAGLIA»Intanto, il ds Alessio Mursia e il neo-dg Mirko Mancini hanno messo a segno alcuni ghiotti colpi sul mercato. Alla corte del mister Bernardini è arrivato l’esperto bomber Cristiano Bussi, classe 1989, che i tifosi del Comune costiero conoscono bene per aver indossato la casacca del Città di Fiumicino, nel campionato di Eccellenza, allenato da Raffaele Scudieri. L’attaccante vanta di aver messo a segno 15 reti, con la maglia del Campus Eur 1960, nella seconda parte della stagione 2018/2019 in Eccellenza. Sempre nella stessa categoria ha vinto un campionato con la maglia dell’Aprilia Racing Club, realizzando 20 gol, e ha ottenuto i play-off con lo Sporting Città di Fiumicino, dopo aver fatto 6 anni di serie C con Isola Liri, Lanciano, Campobasso, Rimini e Paganese. «Sono felice di vestire la maglia dell’Aranova il prossimo anno – ci confida Bussi - é stata una scelta scontata visto il progetto e la solidità societaria. Ringrazio coloro che mi hanno fortemente voluto nel club di via Galtelli con in testa il presidente Schiavi, il ds Alessio Mursia e Mirko Mancini, mio ex compagno con il quale ho condiviso la vittoria del campionato di Eccellenza con l’Aprilia. Mi auguro di disputare una grande stagione sia personale ma soprattutto di squadra. Sono convinto che diremo la nostra in questo campionato».IL MISTER BERNARDINI: «L’ECCELLENZA E’ UN TRAGUARDO STORICO»Sarà un attacco esplosivo quello della nuova Aranova con una prima linea formata dal binomio Italiano-Bussi, due bomber di provata esperienza e con il “vizietto” del gol. «A Aranova si respira tanto entusiasmo e le sensazioni sono sempre buone – commenta il trainer Bernardini -. Con l’ampliamento dello staff in tutti i settori si è creato un buon gruppo. Siamo contenti, per noi l'Eccellenza è un traguardo storico e credo ci siano tutti presupposti per disputare un buon campionato». Frena gli entusiasmi il ds Alessio Mursia, al suo quarto anno consecutivo nelle fila dell’Aranova. «Quando si comincia lo si fa sempre per fare bene – precisa -. La società ci ha consentito di allestire una rosa competitiva per mantenere la categoria. Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, non avendo la certezza di essere ripescati, ma siamo soddisfatti del lavoro fatto. L’Eccellenza è un campionato difficile con squadre importanti. L’obiettivo sarà quello di raggiungere quota 42-45 punti per salvarci». Oltre alla punta del calibro di Bussi, il team di Aranova si è assicurato anche Diego Di Mauro e Alessandro Rossi che rappresentano gli innesti “over” di maggior spicco tra difesa e centrocampo ai quali si affiancheranno diversi giovani pronti a mettersi in mostra. Rinnovata anche la collaborazione con il Perugia Football Academy.