L'Aranova sconfitta da un gol di Cerroni. Il Civitavecchia si rilancia

Aranova in vena regali in vista del Natale. Il distratto undici di mister Vigna ci concede un’altra distrazione difensiva, dopo quella di domenica scorsa contro il Tivoli, e incamera al seconda sconfitta consecutiva casalinga. Per quello che si visto sul rettangolo verde delle Muracciole, il risultato di parità sarebbe stato giusto ma l’esperto collettivo tirrenico è stato molto abile a sfruttare una delle poche occasioni da gol per riuscire a conquistare l’intera posta in palio grazie alla complicità del pacchetto arretrato rossoblù praticamente immobile in occasione della marcatura.

PRIMO TEMPO ALL’INSEGNA DELL’EQUILIBRIO

La prima frazione di gioco non ha entusiasmato gli accorsi sugli spalti dello stadio di via Galtelli la cui attenzione è stata tenuta viva dalle due opposte tifoserie. Subito in avanti i padroni di casa con il bomber Italiano che, a 4’, chiama Nunziata a una deviazione in angolo. Al 20’, occasione per l’Aranova: Laurato si libera bene sulla fascia sinistra e mette a centro per l’accorrente La Ruffa che da pochi passi sfiora la sfera con la testa. L’Aranova ha difficoltà a trovare i varchi giusti nella ben disposta formazione nerazzurra e il gioco finisce per ristagnare nella zona nevralgica del campo lasciano praticamente in attivi gli estremi difensori.

PRIMA LINEA DELL’ARANOVA CON LE POLVERI BAGNATE

I secondi 45’ si aprono subito con una minaccia dei rossoblù. Laurato ispira l’azione lungo il corridoio destro con cross su cui Italiano è protagonista una rovesciata laterale che finisce sul corpo di un difensore. Rispondono gli ospiti con un’incursione in area conclusa da Funari a cui risponde Jorio con una parata a terra. Allora ci prova Monfreda con una galoppata sulla fascia sinistra conclusa con un diagonale neutralizzato a terra dall’estremo difensore tirrenico. Al 20’, Ruggiero chiama Jorio a una parata a terra. Al 36’, arriva il gol-partita di Cerroni grazie alla distrazione della retroguardia dei padroni di casa che consente al solitario De Rosa mettere al centro la sfera per lo smarcato Cerroni la cui conclusione ravvicinata si infila sotto la trasversale e quindi nel sacco. Il vantaggio fa esplodere la gioia dei circa 50 ultras nerazzurri al seguito del Civitavecchia. Al 40’, Ruggiero cerca la via del raddoppio ma Jorio mette in angolo. Tre punti pesanti per il collettivo di Caputo che rilancia le velleità del Civitavecchia. Da sottolinea che sulla panchina dei padroni di casa era presente in neo-acquisto Sebastian Gay che dovrà approfittare della pausa natalizia per raggiungere la condizione giusta con cui dare concretezza alle ambizioni della squadra cara al presidente Andrea Schiavi.

FORMAZIONI

Aranova: Jorio, Battaiotto, Monfreda, Pucci, Di Mauro, Tartaglione, La Ruffa, Tiozzo (30’ st Savarino), Italiano (34’ st Rosati), Pugliese, Laurato. A disp. Alessandrini, Francaviglia, Puppo, Zanella, Ottello, Gay. All. Vigna.

Civitavecchia 1920: Nunziata, Converso, Funari, Bevilacqua, Fatarella, Leone, Galdolfi (30’ st Palumbo), Gravina, La Rosa (44’ st Serpieri), Ruggiero, Toscano (16’ pt Cerroni). A disp. Pancotto, Bellumori, Versonesi, Capretti, Biferali. All. Caputo.

Arbitro: Lupoli di Latina

Reti: 36’ st Cerroni.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Funari, Pugliese, Tartaglione, De Rosa. Angoli 5 a 4 per l’Aranova.

