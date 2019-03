È un Tivoli da record

Il Tivoli è primatista del campionato di Promozione, girone B, con 57 punti frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. La prima della classe ha segnato 86 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 37 volte. Nell'ultimo turno la compagine in trasferta ha battuto il Cantalice (1-2) che si colloca al settimo posto con 40 punti frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte con la realizzazione. Quest'ultima squadra ha segnato 43 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 31 volte. Nel prossimo turno di campionato la prima della classe sfiderà in casa la compagine Settebagni Calcio Salario che si colloca al dodicesimo posto in classifica con 29 punti. Il Tivoli ha nove punti di vantaggio sulla seconda che è il Fiano Romano (48 punti).

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA