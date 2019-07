Non ha certo bisogno di presentazioni Emanuele Mancini, centrocampista classe 1983, che sarà a disposizione di mister Luigi Miccio per la stagione 2019/20. Per Mancini si tratta di un ritorno a Ottavia, dopo la vittoria del campionato di Promozione nella stagione 2017/18. Nell’ultima stagione ha vinto un altro campionato, nuovamente in Promozione, con la maglia del Tivoli. Bentornato Emanuele.

Ultimo aggiornamento: 19:57

