E' scontro tra Sant'Angelo e Settebagni per una presunta irregolarità

Non è finita al triplice fischio la sfida tra Settebagni e Sant’Angelo Romano. Domenica la formazione di Angelo era riuscita a battere per 3-1 quella di Lucani, ma gli ospiti hanno presentato un preannuncio di reclamo per una presunta svista dei capitolini al momento della sostituzione del classe ’99 Muscuso. Infatti affermano che al posto dell’attaccante, Argento avrebbe inserito il classe 2000 Canducci con la maglia numero 18, mentre sul referto dell’arbitro viene riportato l’ingresso in campo del numero 16 Amicizia, classe ’96 e dunque non in età di Lega. Il Sant'Angelo, di conseguenza, ha presentato ricorso per la presunta irregolarità.

Ultimo aggiornamento: 17:18

