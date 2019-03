Il derby del mare tra Fiumicino 1926 e Morandi finisce in parità: 1 a 1, al termine di un piacevole confronto in cui non sono mancati i colpi di scena. I padroni di casa recriminano di essere scesi in campo privi di alcuni elementi chiave squalificati e del calibro del portiere Molon e del capitano Benedetti, mentre i lidensi lamentano di aver giocato, dal 38’ del primo tempo, in dieci a causa dell’espulsione di Ceccaroli. Anche se la tensione del sul tappeto verde è stata alta alla fine il derby si è concluso con la divisione della posta e il padroni di casa restano in corsa per il primato alle spalle della capolista Vis Sezze e della Luiss.

FIUMICINO A SEGNO CON DE NICOLO Inizia con il piede giusto la formazione ospite che sfiora il vantaggio. Al 6’, infatti, Santucci ispira lungo la fascia l’incursione che porta l’ariete Sargolini A. a battere a rete da pochi passi. La sfera supera Pacelli disteso in tuffo ma il legno si oppone alla conclusione. Al 12’, il Morandi di nuovo pericoloso con l’attaccante Sargolini A. a cui si oppone con bravura l’ottimo Pacelli. Con il trascorre dei minuti i locali prendono le misure agli avversari, soprattutto nella zona nevralgica, e il match ristagna a centrocampo. Al 34’, esplodono gli spalti del “Desideri”. Punizione da 30 metri battuta da Forcina il quale lascia partire una bomba che si stampa sul palo alla sinistra di Pescherchera. La sfera finisce al centro dell’area e è abile De Nicolo a trovare il varco giusto per spedirla in fondo al sacco. Prima del riposo ci prova con scarso successo Alcini con un pregevole colpo di tacco. Prima del riposo si fa minaccioso Santucci ma Pacelli è attento.

PAREGGIO DI SARGOLINI PER IL MORANDI La seconda frazione di gioco si apre con un’incursione di Forcina. Risponde il nuovo entrato Belardinelli. Al 18’, punizione di Parini e deviazione di Spagnoletti che impegna il portiere avversario. Al 20’, grossa occasione per gli ospiti. Prodezza di Sargolini a cui si oppone Pacelli con un doppio intervento che neutralizza anche il tiro ravvicinato di Albanesi. Preludio al gol del pari che arriva al 24’ e porta la firma del bomber Sargolini. Al 28’, Forcina sfiora il vantaggio. Alla mezz’ora, Pischedda spara alla stelle. Allo scadere Forcina va in gol ma l’arbitro annulla per un fallo del bomber rossoblù.

FORMAZIONI Fiumicino 1926: Pacelli, Cuomo (39’ st Di Vaio), De Franco (30’ st Crescenzo), Munaretto (25’ st Davi), Spagnoletti, Bove, Parini, De Nicolo (7’ st Botteghi), Forcina, Pischedda (44’ st Gavellone). A disp. Tremilidi, Sofia, Ottello, Neroni, Centi. All. Bordoni (Ceccarelli squalificato) Morandi: Pescherchera, Falconi, Galione (15’ st Albanesi), Ceccaroli, Alcini, Ponzio (10’ st Belardinelli), Capodacqua (30’ st De Persio), Sargolini A. (27’ st Cascini), Santucci (38’ st Nobile), Aita. A disp. Vichi, Cannone, Di Pietro, Lucarini. All. Cuomo A.

Arbitro: Ferraro di Roma2 (Panatta-Bicchielli).

Reti: 34’ pt De Nicolo, 24’ st Sargolini A. Espulsi: 38’ pt Ceccaroli, 48’ st Cascini.

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA