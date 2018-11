© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un momento molto delicato per la Tivoli, accreditata assieme al Palestrina di poter essere la protagonista assoluta del girone B di Promozione dopo aver fatto una campagna acquisti estiva molto importante. Dal momento dell’esonero di mister Andrea Di Giovanni (arrivato dopo il primo k.o. in campionato contro il Sant’Angelo Romano e con la squadra a tre punti dalla vetta), la formazione tiburtina non ha cambiato marcia: sotto la gestione di Riccardo Bracaccia, al di là del passaggio del turno di Coppa contro l’Atletico Zagarolo, sono arrivate una vittoria, un pareggio e due sconfitte (nei big match contro Palestrina e Cantalice) nei quattro incontri di campionato.Il Palestrina capoclasse è scappato a +11, mentre lo stesso Cantalice dopo il successo di domenica scorsa è secondo con otto punti di vantaggio. La società tiburtina, scivolata all’ottavo posto in classifica ed attualmente “equidistante” da terzo posto-zona play off e 13esimo posto-zona play out, starebbe riflettendo su un nuovo cambio di guida tecnica e tra i papabili si fa il nome di Carlo Cotroneo, che tra l’altro sarebbe stato “avvistato” sulle tribune del Galli domenica scorsa. Intanto la società, all’inizio della settimana, ha interrotto il suo rapporto anche con i calciatori Daniele Di Giovanni (il figlio dell’ex tecnico tiburtino) e Demofonti, due pezzi importanti del calciomercato estivo.