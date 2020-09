«Dzeko verso il Barcellona» e Dzeko mette "like" alla notizia

Si aggiunge una nuova puntata alla telenovela tra Dzeko e la Roma. L’attaccante dopo essere stato a un passo dalla Juventus, addesso strizza l’occhio al Barcellona. Il bosniaco, infatti, ha piazzato un “like” su Instagram con il suo account alla notizia che lo accosta ai blaugrana al posto di Suarez lanciata e condivisa dal sito trasfertmarket. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi romanisti e che, ai tempi della comunicazione sui social, ha un certo peso. Per adesso Dzeko sarà il capitano giallorosso domenica sera contro la Juventus, ma il futuro non è prevedibile e i rapporti tra lui e Fonseca sono ai minimi termini.

