Da ieri guai a dubitarne: un dentista va sempre alla radice del problema. Se non ci credete, chiedete a Spinazzola: «Il mio segreto? Ce ne sono diversi. Tra questi ho cambiato il dentista. Ora ho un bite che mi aiuta». Verrebbe da sorridere, anche perché sempre di denti si tratta. In realtà c’è poco da scherzare. Basta ricordare cosa accadde con Aly Cissokho nel 2014. Il terzino del Porto venne acquistato dal Milan che in extremis non chiuse però l’operazione, proprio a seguito dell’esame odontoiatrico: la struttura dentaria del difensore infatti, non venne considerata idonea, visto che vennero ravvisati rischi per la postura con possibili conseguenze di natura ossea e muscolare. Guarda caso quello che Leonardo ha sofferto in questi anni. Nella passata stagione, tra Kolarov e stop continui, la Roma lo ha visto il campo in campionato appena 1548 minuti, partendo titolare 18 gare su 38. Ora, a metà dicembre, è già a quota 11 su 11. Proprio di questi tempi, settimana più settimana meno, si stava definendo il suo trasferimento all’Inter: «Da gennaio, anche in alcune interviste, ho ringraziato il mancato acquisto da parte loro, perché mi ha dato una carica ulteriore a livello psicologico e fisico». Che ora potenzia anziché preservare: «Sì, faccio più esercizi tutti i giorni, anche dopo la partita. Non faccio scarico ma potenziamento muscolare». I risultati si vedono. Anche ieri Spinazzola è stato, insieme a Pellegrini, il migliore in campo. Una continuità di prestazioni come mai in passato.

IL RECORD

E che gli sta permettendo di regalarsi qualche rivincita. In un anno, dalla cessione saltata per dubbi legati alle sue condizioni fisiche, Spinazzola si è ripreso tutto con gli interessi: la Roma, il posto da titolare, la fiducia di Fonseca, la Nazionale e per non farsi mancare nulla. Nel frattempo, sta per diventare per la seconda volta papà. Sorride anche Dzeko. Con il gol di ieri è arrivato a quota 111 in giallorosso, agganciando Amadei al terzo posto della classifica all time dei bomber romanisti. Davanti a lui solo Pruzzo (138 reti) e Totti, inarrivabile a 307: «Sono contento per la prestazione di squadra, mi sento meglio dopo il Covid. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Peccato perché i gol potevano essere 113. Ho sbagliato qualche rete di troppo, speriamo di essermi tenuto qualcosa per giovedì». Quando all’Olimpico arriverà il Torino, penultimo in classifica, contestato ieri dai tifosi e con il tecnico Giampaolo, al netto della fiducia di Cairo, quantomai in bilico.

