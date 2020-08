Edin Dzeko resta la prima scelta della Juventus: ha conquistato Pirlo per la sua duttilità, esperienza e compatibilità con Cr7 e Dybala. Così, dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, il ds Paratici ha deciso di accelerare offrendo al capitano giallorosso lo stesso contratto che lo lega alla Roma fino al 2022 (7,5 milioni di euro a stagione). La società romanista valuta Dzeko tra i 15 e 20 milioni di euro ed è disposta a considerare anche delle contropartite: sono in corso valutazioni sull'impalcatura dell'affare. Parallelamente, proseguono i colloqui tra il Ceo Fienga e l'agente di Milik, Pantak. Il procuratore ha trovato un accordo sull'ingaggio (4,5 milioni di euro a stagione), ma serve il sì convinto dell'azzurro, individuato come erede di Dzeko, per sbloccare il doppio affare.

A proposito di attaccanti, Kean potrebbe lasciare l'Everton e tornare alla Juventus. Il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro per l'operazione nostalgia. Chiusura sul Milan: i rossoneri hanno in pugno Brahim Diaz del Real. Lo spagnolo, classe '99, arriverà in prestito.

