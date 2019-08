Dzeko, anche per la Roma è arrivato il momento della verità

Ultimo aggiornamento: 13:34

Non c'è soltanto Edin Dzeko ad aspettare l'Inter: c'è anche la Roma. Perchè se così non fosse, il ds Petrachi avrebbe già tolto ufficialmente il bosniaco dal mercato. Come vorrebbero alcuni dirigenti che lavorano al suo fianco. Petrachi, invece, non può (ancora) farlo. Non può permetterselo. Sapendo che Edin si è promesso ad Antonio Conte, e che - per ora - non ha alcuna intenzione di non rispettare la parola data al tecnico leccese, il ds deve tenere il suo centravanti al centro di una lunga e complessa trattativa. Confidando nell'arrivo da Milano dell'offerta che lui ritiene giusta per far partire il suo uomo. I tentativi trigoriani di far cambiare idea a Dzeko, cioè di convincerlo a restare, sono andati finora tutti a vuoto. Non solo per il progetto tecnico che è stato prospettato dall'Inter al bosniaco nella passata primavera, ma anche per una pura questione economica. Che avrebbe, forse, un peso decisivo per la Roma qualora Petrachi pareggiasse i conti con l'Inter e con un contratto di ugual durata.Petrachi, che conosce perfettamente il pensiero di Dzeko, sa che senza i soldi della cessione di Edin farebbe una grande fatica a trovare un altro centravanti (in realtà, la sta già facendo) e anche questo lo spinge a non cedere di un millimetro davanti all'Inter. Ma è arrivato il momento della verità, perché Paulo Fonseca vuole capire con chi potrà lavorare nei prossimi mesi.Situazione ambigua: da una parte, il ds della Roma sarebbe disposto a tenere Dzeko; dall'altra, non vede l'ora di cederlo. Per poter dirottare tutte le attenzioni su un altro centravanti. I sussurri delle ultime ore legati all'eventuale permanenza di Edin Dzeko alla Roma vanno interpretati. Il bosniaco non ha mai dichiarato di voler lasciare Trigoria per andare all'Inter, eppure tutti nel mondo del calcio sanno che Edin si è vestito di nerazzurro già dallo scorso marzo. Una “chiacchiera” che lo stesso Dzeko non ha mai smentito. Ma, si sa, a parlare ci pensano gli agenti dei calciatori quando è il caso che i loro assistiti restino in silenzio. In modo tale che se Dzeko non dovesse più finire a Milano, nessuno nella Capitale “ufficialmente” potrebbe rinfacciargli qualcosa.Già, ma perché Dzeko, che vuole l'Inter, alla fine potrebbe rimanere in giallorosso? Perché la Roma non avrà accettato l'offerta cinese? Perché la Roma non sarà stata in grado di trovare un suo sostituto? Domanda: in entrambi i casi, sarebbe un successo strategico o una scelta forzata? Di certo, la nuova Roma ha bisogno di un grande centravanti e Dzeko lo è. In giro ce ne sono di pari valore, se non più bravi: ma quanto costano? Questa è una storia che merita una conclusione, in un senso o nell'altro, in tempi brevi, brevissimi. Perchè l'inizio del campionato non è più così lontano, e – come detto - Paulo Fonseca ha bisogno di sapere con chi potrà lavorare. Reggere il gioco a qualcuno, nel Grande Intreccio dei numeri 9, sarebbe mossa azzeccata solo se si avesse – da sempre – la certezza di passare all'incasso con un enorme sorriso. E un centravanti più forte di Dzeko.